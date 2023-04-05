مدير مكتبة الإسكندرية يكشف لـCNN كواليس استعادة جواز سفر السادات قبل بيعه في مزاد

2023/04/05 | 20:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات المصرية عن نجاحها في استعادة جواز سفر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بعد عرضه في مزاد علني بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم وضعه ضمن مقتنيات السادات بمتحفه بمكتبة الإسكندرية.

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