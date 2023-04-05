ذي قار.. شاب ينتحر من أعلى الجسر لفشله الدخول بالامتحانات الوزارية

2023/04/05 | 20:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

أفاد مصدر في شرطة محافظة ذي قار، الأربعاء ، بان شاباً في العقد الثاني من عمره أقدم على الانتحار بسبب فشله في الدخول للامتحانات الوزارية للدراسة الاعدادية.

وقال المصدر في تصريح صحفي، ان :"الشاب يبلغ من العمر 19 عاماً اقدم على الانتحار بالقفز من أعلى جسر الحضارات وسط الناصرية".

وأضاف، ان "التحقيقات الأولية اشارت الى ان سبب الانتحار هو سوء نتائج الضحية وعدم دخوله الامتحان الوزاري".

وأشار الى، أن "الشرطة نقلت جثة الشاب إلى دائرة الطب العدلي في الناصرية وفتحت تحقيقاً في الحادث".

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