2023/04/05 | 21:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ان حق التعبير...

ظهرت المقالة السوداني: حق التعبير والتظاهر أمر كفله الدستور وتحميه الدولة أولاً على المسلة.

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