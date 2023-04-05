الاحتياطي الاستراتيجي للنفط الأمريكي يهبط لأدنى مستوى منذ عام 1983

2023/04/05 | 21:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

سجلت بيانات المخزونات الأمريكية انخفاضات هائلة أكبر من التوقعات، وتفاعلت أسعار النفط مع الأنباء، إذ تتراجع خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأربعاء.



وأفادت إدارة معلومات الطاقة بهبوط الاحتياطي الاستراتيجي للنفط الخام لأدنى مستوى منذ نوفمبر عام 1983.



وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد وعد بإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي مع هبوط سعر النفط لما دون 70 دولار للبرميل.

وصدرت الآن بيانات مخزون النفط الأمريكي الخام لتسجل انخفاضًا هائلاً بأكثر من 3.7 مليون برميل، بينما كانت التوقعات تحوم حول انخفاض في حدود 2.3 مليون برميل فقط.

وكشفت بيانات معلومات إدارة الطاقة الأمريكية عن انخفاض مخزونات النفط بواقع 3.739 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض 2.329 ألف برميل، بينما سجلت في الأسبوع قبل الماضي هبوطًا بواقع 7.489 مليون برميل.

قرار أوبك

تتوقع وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أن يتسبب قرار أوبك + أمس بخفض إنتاج النفط بواقع 1.66 مليون برميل يوميا برفع أسعار النفط على المدى القصير، وحذرت من أن ذلك قد يؤدي إلى عجز من ناحية العرض بسوق النفط خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأوضحت الوكالة أن احتمالية العجز تأتي نتيجة التوقعات بزيادة الطلب على النفط بمقدار 2 مليون برميل يوميا خلال عام 2023، مع إعادة فتح الصين - التي ستشكل نحو نصف النمو بالطلب - والعودة التدريجية للنشاط داخل الجمهورية الشعبية، وفقا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وأضافت فيتش أنها لا تزال ترى أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 85 دولارا للبرميل خلال هذا العام، لينخفض بعد ذلك اعتبارا من العام المقبل، لكنها أشارت إلى توقعاتها الآن توضح احتمالية وجود ضغوط صعودية أكبر على أسعار النفط على المدى القصير.

النفط الآن

سجلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تراجعًا بنحو 1%، لتسجل 84 دولار للبرميل.

كما هبط سعر خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 1.05% عند 79.8 دولار للبرميل.

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