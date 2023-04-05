2023/04/05 | 22:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lOApYD5USDo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مسرور بارزاني مثمنا دور السوداني: الاتفاق النفطي يصب في مصلحة البلاد | اخبار التاسعة 2023/4/5) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مسرور بارزاني مثمنا دور السوداني: الاتفاق النفطي يصب في مصلحة البلاد | اخبار التاسعة 2023/4/5) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).