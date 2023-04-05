2023/04/05 | 22:06 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير العدل يعلن استكمال الاجراءات القانونية الخاصة باستلام السندات العقارية للمالكين في مجمع بسماية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/05 | 22:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العدل يعلن استكمال الاجراءات القانونية الخاصة باستلام السندات العقارية للمالكين في مجمع بسماية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العدل يعلن استكمال الاجراءات القانونية الخاصة باستلام السندات العقارية للمالكين في مجمع بسماية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).