موعد رؤية هلال شوال وفترة عطلة العيد في العراق

2023/04/05 | 22:07 - المصدر: بغداد اليوم

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يُعد عيد الفطر من أهم المناسبات التي يحتفل بها المسلمون في أرجاء العالم.

ويُتوقع فلكيًا أن يكون عدد أيام شهر رمضان لهذا العام 2023، تسعة وعشرين يوماً، إذ بدأ أول أيام الشهر الفضيل يوم الخميس 23 مارس/آذار الماضي، ويستمر لمدة 29 يومًا، بحسب الحسابات الفلكية، ليأتي بعدها عيد الفطر يوم الجمعة الموافق 21 أبريل/نيسان 2023.

وسيتم تحري هلال شهر شوال في معظم الدول العربية والإسلامية مساء يوم 28 رمضان 1444هـ الموافق يوم الخميس 20 أبريل/نيسان 2023.

ومن المتوقع فلكيًا أن يُولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام 5:14 مساء بتوقيت مكة المكرمة يوم الخميس 29 رمضان 1444 الموافق 20 أبريل/نيسان 2023، وهو يوم الرؤية.

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 10 دقائق و35 دقيقة؛ وبذلك تكون غرة شهر شوال 1444 فلكيًا يوم الجمعة الموافق 21 أبريل/نيسان 2023، وهو يوم عيد الفطر المبارك.

أما إذا لم يتم رصد الهلال في ذلك اليوم، فيكون يوم الجمعة المتمم لشهر رمضان، ويكتمل بذلك الشهر 30 يومًا، ليكون يوم السبت 22 أبريل/نيسان هو أول أيام العيد.

من المنتظر أن تبدأ إجازة عيد الفطر 2023 في العراق للموظفين في القطاعين العام والخاص بداية من يوم الجمعة 21 أبريل/نيسان الجاري وتستمر حتى صباح الاثنين 24 منه.

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