رسمياً.. تشكيلة الكلاسيكو

2023/04/05 | 22:07 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، التشكيلة الأساسية لخوض مواجهة الغريم التقليدي برشلونة، مساء اليوم الأربعاء، بإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأثيرت الكثير من الشكوك حول طريقة اللعب التي سيعتمد عليها الإيطالي، تأكد من التشكيل اعتماده على طريقة (4-3-3).

وسيعتمد أنشيلوتي على الألماني توني كروس كمحور ارتكاز، وبجانبه فالفيردي ومودريتش، وترك تشواميني على مقاعد البدلاء.

على الجانب الآخر لم تخرج تشكيلة برشلونة عن التوقعات، حيث سبق لتشافي أن حدد خياراته لهذه المباراة.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: كامافينجا، ألابا، ميليتاو، وداني كارفاخال.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، وفيدي فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جويس، وكريم بنزيما.

يُذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو" انتهى بفوز برشلونة بهدف دون رد.

وعلى الجانب الآخر، قرر تشافي هيرنانديز زيادة العدد في خط الوسط بالدفع بكيسي وروبرتو بجانب بوسكيتس وجافي للسيطرة أكثر على اللعب، وتواجد في الهجوم رافينيا وليفاندوفسكي.

وجاءت تشكيلة برشلونة كالآتي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: أراوخو، كوندي، ألونسو، وبالدي.

خط الوسط: بوسكيتس، كيسي، سيرجي روبرتو، وجافي.

خط الهجوم: رافينيا وليفاندوفسكي.

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