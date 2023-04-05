5 نجوم فقدوا بريقهم بالدوري العراقي

2023/04/05 | 22:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد الدوري العراقي الممتاز خلال

الجولات الماضية تراجعا في مستويات بعض

اللاعبين الكبار، وخفت بريقهم لأسباب

مختلفة.

وبحسب موقع كوورة فان أبرز هذه

العناصر الغائبة عن المشاركة مع فرقهم

بمنافسات الدوري

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