فيديو.. رائد الفضاء الإماراتي يصور مدن الجزيرة العربية من المحطة الدولية

2023/04/05 | 22:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طاف رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، على الدول الخليجية، مشاركا تجربته من محطة الفضاء الدولية، حيث يشارك ضمن فريق دولي في مهمة علمية.

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