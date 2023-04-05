وفد مؤسسة النبأ يزور متحف صلاح حيثاني في كربلاء ويطلع على نتاجاته الثقافية والفكرية

2023/04/05 | 23:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويهدف تأسيس المتحف الى خلق ذاكرة جمعية جمالية.

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