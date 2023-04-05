2023/04/05 | 23:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FzIiGQw9KtI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق يترقب ليلة الموازنة في البرلمان.. و مليون عراقي اختفوا في خمسين عاماً | الحصاد الاخباري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق يترقب ليلة الموازنة في البرلمان.. و مليون عراقي اختفوا في خمسين عاماً | الحصاد الاخباري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).