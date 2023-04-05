النزاهة: الحبس الشديد لمسؤول في مصرف الرشيد إثر المخالفات بالاتفاقية مع كي كارد

2023/04/05 | 23:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، صدور قرار حكم حضوري بالحبس الشديد بحق أحد المسؤولين السابقين في مصرف الرشيد.

وذكرت دائرة التحقيقات التابعة للهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة اصدرت حكماً غيابياً يقضي بالحبس الشديد لمسؤول الحاسبة سابقاً في مصرف الرشيد"، لافتة إلى أن "الحكم صدر إثر المخالفات التي ارتكبها المدان؛ بقصد منفعة أشخاص على حساب الدولة".

وأردفت أن "المحكمة أصدرت الحكم؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات؛ للمخالفات المرتكبة عمداً في الاتفاقيَّـة المبرمة بين مصرف الرشيد والشركة العالميَّـة للبطاقة الذكيَّـة بشكل" لا يلبي طموحات الجهة التي يعمل فيها المدان (المصرف الرشيد)".

وأضافت أن "المحكمة توصلت، بعد اطلاعها على الإثباتات والأدلة المتحصلة في القضيَّـة وهروب المتهم، إلى القناعة التامة بمقصريَّـته؛ فأصدرت حكمها الغيابي؛استناداً إلى مقتضيات المادة الحكميَّـة، فيما تضمن الحكم إعطاء الحق للجهة المتضررة للمطالبة بالتعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعية، فضلاً عن إصدار أمر قبض بحقه".

يشار إلى أن الهيئة أعلنت في الثالث من نيسان الجاري، صدور قرار حكم يقضي بالحبس الشديد بحق مدير قسم الحاسبات الأسبق في مصرف الرافدين، جراء اقترافه مخالفات أضرت المال العام.

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