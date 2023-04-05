2023/04/05 | 23:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

باشر مجلس النواب بالقراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (٢٠٢٣، ۲۰۲٤، ٢٠٢٥)..



يتبع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يُباشر بالقراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يُباشر بالقراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).