تأدية اليمين الدستورية للنائب يوسف الكلابي بديلاً عن النائبة سعدية العقابي

2023/04/05 | 23:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أدى يوسف الگلابي، اليمين الدستوري بديلاً عن النائب سعدية عبدالله عوفي، في جلسة البرلمان التي عقدت مساء اليوم.

وكانت المحكمة الاتحادية، أصدرت في 29 من آذار الماضي، حكماً بعودة النائب عن محافظة واسط يوسف الكلابي في مقعد مجلس النواب كونه الأعلى أصوات ضمن دائرته.

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