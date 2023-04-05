2023/04/05 | 23:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pGEwDrNz8iI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي الشريفي يستهزء بـ"أم عباس": شوفيلج حانوت بمدرسة احسن من هل شغلة ! - مقلب سحر توني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. علي الشريفي يستهزء بـ"أم عباس": شوفيلج حانوت بمدرسة احسن من هل شغلة ! - مقلب سحر توني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).