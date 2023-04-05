2023/04/05 | 23:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الحكومة تطلق ثلاثة مشاريع لفكّ الإزدحامات المرورية ببغداد العراق والسعودية يستعرضان فرص إنشاء مدن صناعية في 5 محافظات بغداد – قصي منذر استعرض العراق والسعودية امس ، فرص انشاء مدن صناعية في 5 محافظات ،تلبي الاحتياج الوطني الصناعات التحويلية والدوائية.
وقال بيان للهيئة الوطنية للاستثمار تلقته (الزمان) امس انها (شاركت في المناقشات التي جرت بين […]
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وقال بيان للهيئة الوطنية للاستثمار تلقته (الزمان) امس انها (شاركت في المناقشات التي جرت بين […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق والسعودية يستعرضان فرص إنشاء مدن صناعية في 5 محافظات ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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