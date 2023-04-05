2023/04/05 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة تطلق ثلاثة مشاريع لفكّ الإزدحامات المرورية ببغداد العراق والسعودية يستعرضان فرص إنشاء مدن صناعية في 5 محافظات بغداد – قصي منذر استعرض العراق والسعودية امس ، فرص انشاء مدن صناعية في 5 محافظات ،تلبي الاحتياج الوطني الصناعات التحويلية والدوائية.وقال بيان للهيئة الوطنية للاستثمار تلقته (الزمان) امس انها (شاركت في المناقشات التي جرت بين […]

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