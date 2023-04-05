2023/04/05 | 23:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الإقليم يعيد 330 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية بعد إستئناف تصدير النفط البارزاني: الحوار القائم على الدستور يؤدي للإستقرار اربيل – فريد حسن اعادت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان، 330 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية بعد اتفاق بغداد واربيل على استئناف تصدير النفط عبر انبوب جيهات التركي .
وقال المتحدث باسم الوزارة أوميد أحمد إن (قرار […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البارزاني: الحوار القائم على الدستور يؤدي للإستقرار) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال المتحدث باسم الوزارة أوميد أحمد إن (قرار […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البارزاني: الحوار القائم على الدستور يؤدي للإستقرار) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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