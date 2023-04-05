2023/04/05 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإقليم يعيد 330 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية بعد إستئناف تصدير النفط البارزاني: الحوار القائم على الدستور يؤدي للإستقرار اربيل – فريد حسن اعادت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان، 330 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية بعد اتفاق بغداد واربيل على استئناف تصدير النفط عبر انبوب جيهات التركي .وقال المتحدث باسم الوزارة أوميد أحمد إن (قرار […]

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