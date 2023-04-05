2023/04/05 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقاء يجمع الحلبوسي والسوداني في منزل زيدان بغداد – الزمان جمع لقاء ، رئيسي الوزراء محمد شياع السوداني والبرلمان محمد الحلبوسي في منزل رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان،بحسب مصدر سياسي ،افاد بإن (الاجتماع الذي جمع السوداني والحلبوسي في منزل زيدان، انتهى بصلح الطرفين) على حد تعبيره.وسبق أن اصدر مكتب رئيس مجلس النواب ، […]

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