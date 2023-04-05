2023/04/05 | 23:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: المسلة الحدث تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية.وزير الصحة صالح...

ظهرت المقالة ساعة المسلة: الضمان الصحي يفترض تطبيقه في تموز وسيطبق على 300 ألف مواطن أولاً على المسلة.

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