البرلمان ينهي قراءة الموازنة و يرفع جلسته

2023/04/06 | 00:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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رفع مجلس النواب ، جلسته التي عقدت مساء الاربعاء، بعد استكماله القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة الاتحادية.

وقال مصدر برلماني في بيان صحفي ان “مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (٢٠٢٣، ۲۰۲٤، ٢٠٢٥)”.

واضاف ان “مجلس النواب يرفع جلسته”.

وعقد مجلس النواب، جلسته الثامنة عشر، من الـــدورة الانتخابية الخامسة، السنـة التشريعية الثانية، الفصـــل التشريعـــي الاول برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي.

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