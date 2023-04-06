المجلس الوزاري يبحث جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة بقايا عصابات داعش

2023/04/06 | 00:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني.



وجرت خلال الاجتماع مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، وجهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة بقايا فلول عصابات داعش الأرهابية، كما تناول الاجتماع المعالجات والخطط المعدة في مكافحة الجريمة المنظمة، ووسائل وأساليب التصدي لها، بما يتناسب مع المستوى المتنامي لها.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان ” شهد الاجتماع عرض التقدم المتحقق في تطبيق ما نصّ عليه البرنامج الحكومي بإعادة انتشار القوات العسكرية خارج المدن ونقل المسؤولية الأمنية إلى الأجهزة المعنية المختصة”.

واضاف البيان “جرى بهذا الصدد تقييم التقرير الخاص بالمرحلة الأولى في هذا المحور، التي جرى تطبيقها في محافظات المثنى وواسط والديوانية.



كما تمت مناقشة الآليات الواجب اتخاذها للشروع بالمرحلة الثانية لنقل المسؤولية الأمنية في المحافظات الأخرى”.

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