اصابة مفوض في مكتب مكافحة اجرام الكرادة بحادث سير

2023/04/06 | 00:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، باصابة مفوض في مكتب مكافحة اجرام الكرادة بحادث سير.وذكر المصدر لايرث نيوز، ان المفوض اصيب نتيجة تعرضه لحادث سير (دهس) بالقرب من تقاطع قرطبة”، لافتا الى انه تم “القبض على الداهس”.

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