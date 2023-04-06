2023/04/06 | 00:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wB8OA0hk4hQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزير التجارة: سنغير ثقافة الدعم الغذائي للمواطن.. سنوزع "خبز وصمون" لمن لا يستلم مادة الطحين) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزير التجارة: سنغير ثقافة الدعم الغذائي للمواطن.. سنوزع "خبز وصمون" لمن لا يستلم مادة الطحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).