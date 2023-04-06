ريال مدريد وبرشلونة.. مشاجرة متكررة بين فينيسيوس جونيور وغافي تثير ضجة

2023/04/06 | 00:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشاجر فينيسيوس جونيور، مهاجم نادي ريال مدريد، مع غافي، لاعب وسط نادي برشلونة، خلال مواجهة الفريقين، مساء الأربعاء، على أرض ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، في إياب دور النصف نهائي من مسابقة كأس إسبانيا.

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