2023/04/06 | 01:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، ان عدد من صدرت بحقهم إدانة قضائية لارتكابهم جرائم الفساد المالي، والمحالين من هيئة النزاهة الاتحاية ببغداد والمحافظات خلال العام الماضي 2022 بلغ، 1088 موظفا، منهم 34 بدرجة مدير عام فما فوق.

وقال حنون في تصريح للصحيفة الرسمية :"أن الجرائم تنوعت بين 42 بتهم الرشوة، و 104 بتهم الاختلاس، إضافة إلى 708 بتهم تجاوز حدود الوظيفة، إلى جانب 44 مدانا بجريمة التزوير، أما عدد من أدينوا بجرائم الفساد المالي الأخرى، فبلغ 163".

وأضاف ان "عدد المدانين من وزارة المالية، بلغ 170، منهم أربعة بدرجة مدير عام وأعلى، وعددهم بوزارة الإعمار والإسكان 158 ، منهم أربعة بدرجة مدير عام، وبلغ عددهم بوزارة الصحة 126 منهم ثلاثة بدرجة مدير عام، وكان عددهم ضمن وزارة النفط 92 مدانا، بينما بلغ ضمن وزارة العدل، 88 مدانا".

وتابع حنون، أن "عدد المدانين ضمن دواوين المحافظات، 79 ، منهم خمسة بدرجة مدير عام، إلى جانب مدانين في وزارات أخرى، مشير إلى أن الهيئة تقوم بإصدار لائحة تنظيمية للكشف عن الذمم المالية وإلزام المكلفين بها، فضلا عن إصدار لوائح السلوك الوظيفي وضمان العمل بها إلى جانب تطوير أساليب تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد".

وأكد، أن "عمل الهيئة، يتمحور في منع الفساد ومكافحته واعتماد الشفافية بإدارة شؤون الحكم بالتعاون مع جميع الأجهزة الرقابية والجهات الأخرى، من خلال إعداد سياسات لمكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها والتحقيق في قضاياها طبقا لأحكام القانون، وكذلك الكشف عن حالات الكسب غير المشروع واسترداد المطلوبين والأموال المهربة إلى الخارج".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم مدراء عامين.. النزاهة: 1088 موظفاً مداناً بجرائم الفساد خلال العام الماضي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينهم مدراء عامين.. النزاهة: 1088 موظفاً مداناً بجرائم الفساد خلال العام الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).