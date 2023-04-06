ريال مدريد يحقق انجازاً غاب 28 عاماً.. ونجم برشلونة: الهزيمة مؤلمة جداً

2023/04/06 | 01:09 - المصدر: بغداد اليوم

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حقق فريق ريال مدريد رقما مميزا، الأربعاء، عقب الانتصار العريض بنتيجة (4-0) على برشلونة، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، في معقل البلوجرانا "سبوتيفاي كامب نو".

وسجل كريم بنزيما ثلاثية "هاتريك" في مباراة اليوم بالدقائق (50، 58، 81)، بينما سجل فينيسيوس جونيور هدفا في الدقيقة (45+1).

ووفقا لشبكة "سكواوكا" للإحصائيات، تغلب ريال مدريد على نظيره برشلونة بفارق 4 أهداف على الأقل لأول مرة منذ يناير كانون الثاني 1995.

وحسم الميرنجي عبوره لنهائي كأس ملك إسبانيا لمواجهة أوساسونا، بمجموع المباراتين (4-1)، حيث إن لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب "سانتياجو برنابيو" انتهى بفوز برشلونة بهدف دون رد أحرزه إيدير ميليتاو، مدافع الفريق الملكي، بالخطأ في مرماه.

يرى سيرجي روبرتو لاعب برشلونة، أن الخسارة ضد ريال مدريد بنتيجة (0-4) مؤلمة جدًا، مساء اليوم الأربعاء، بإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، في معقل البلوجرانا "سبوتيفاي كامب نو".

وقال سيرجي روبرتو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "الهزيمة مؤلمة جدًا، قبل كل شيء بسبب النتيجة".

وأضاف: "لم نستحق الخروج من الشوط الأول متأخرين في النتيجة، حيث كان لدينا السيطرة والفرص لكنهم سجلوا من هجمة مرتدة، وبعد أن سجلوا الهدف الثاني أصبحت الأمور أكثر تعقيدا".

وتابع: "الهدف الثاني كان نقطة التحول؟ صحيح، بعد الهدف الأول كان لدينا شعور بأننا نلعب بشكل جيد، ولكن الهدف الثاني كلفنا الكثير، وشكرا للجماهير على حضورهم، وتركيزنا الآن على الليجا".

وأتم بالحديث عن المشاجرات في المباراة: "يحدث الكثير في مباريات الكلاسيكو وهو أمر طبيعي، لكن يجب أن نكون أذكياء ونركز على المباراة والفوز".

وحسم الميرنجي عبوره للنهائي لمواجهة أوساسونا، بمجموع المباراتين (4-1)، حيث أن لقاء الذهاب الذي أقيم في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو" انتهى بفوز برشلونة بهدف دون رد.

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