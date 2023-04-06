2023/04/06 | 01:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ألتقى رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم في العاصمة عمان ملك الأردن عبد الله الثاني وتبادلاً وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي في المنطقة والعلاقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وذكر بيان لمكتب رئيس تيار الحكمة، ان الحكيم "أشاد بالعلاقات المتميزة بين البلدين،" مؤكدا "أهمية المضي قدما بتعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك والتي ستعود بالنفع على شعبي البلدين".

ودعا الحكيم بحسب البيان "لتفعيل آلية التعاون الثلاثي التي تضم الشقيقة مصر، "مبديا "سعادته للخطوات التي أتُخذت من قادة المنطقة لإنهاء الصراع فيها وطي صفحة التوتر".

وأشار الحكيم بحسب مكتبه إلى "أهمية استثمار الاستقرار الحالي في المنطقة لتصفير ماتبقى من أزماتها، والتعامل بحرص كامل على المصالح المشتركة بين مختلف دول المنطقه في سبيل تحقيق أهداف التنمية والرخاء لشعوبنا الكريمة".

وأكد "رفضه القاطع وإدانته لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الاشقاء في القدس" مبينا "أهمية الدور الأردني التاريخي في إدارة ملف الأوقاف الإسلامية المقدسة في القدس وضرورة استمراره وتعزيزه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم وملك الأردن يبحثان استثمار استقرار المنطقة "وتصفير أزماتها") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم وملك الأردن يبحثان استثمار استقرار المنطقة "وتصفير أزماتها") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).