من كاليفورنيا.. رئيسة تايوان ترحب بدعم أميركا

2023/04/06 | 01:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت رئيسة تايوان، تساي إينغ-وين، أن الحشد الكبير من سياسيي الحزبين الأميركيين الديمقراطي والجمهوري الذين التقوها في كاليفورنيا يشكل دليلا على أن تايبيه "ليست معزولة وليست وحيدة" في مواجهة الغضب الصيني.

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