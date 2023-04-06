2023/04/06 | 01:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قال مركز الأمن الأمريكي الجديد (en-US)، ان تحويل الدولة العراقية...

ظهرت المقالة مركز امريكي: القوى الشيعية حذرة من الفيدرالية لخشيتها على العراق من التفكك أولاً على المسلة.

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