ريال مدريد يضرب برشلونة بأربعة اهداف ويبلغ نهائي كأس الملك

2023/04/06 | 01:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تغلب ريال مدريد على مضيفه، برشلونة، بنتيجة مهينة قوامها أربعة...

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