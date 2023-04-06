2023/04/06 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحسين‭ ‬شبكة‭ ‬الكهرباء‭ ‬أولوية‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬الجديد باريس‭- ‬الزمان‭ ‬ بعد‭ ‬خلافات‭ ‬حادة‭ ‬ومفاوضات‭ ‬طويلة،‭ ‬توصل‭ ‬العراق‭ ‬ومجموعة‭ ‬‮«‬توتال‭ ‬إنرجي‮»‬‭ ‬الفرنسية‭ ‬العملاقة‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لتنفيذ‭ ‬استثمارات‭ ‬بقيمة‭ ‬10‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬أعلن‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬2021‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬وافق‭ ‬على‭ ‬تخفيض‭ ‬حصته‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬متمسكا‭ ‬بها‭ ‬،ويهدف‭ ‬الاتفاق‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬شبكة‭ ‬كهرباء‭ ‬متداعية‭ ‬تسبب‭ ‬أنقطاع‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق‭ ‬يخفض‭ ‬حصته‭ ‬لتمر‭ ‬أكبر‭ ‬صفقة مشاريع‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬فرنسية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق‭ ‬يخفض‭ ‬حصته‭ ‬لتمر‭ ‬أكبر‭ ‬صفقة مشاريع‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬فرنسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).