2023/04/06 | 01:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تحسين شبكة الكهرباء أولوية في الاتفاق الجديد باريس- الزمان بعد خلافات حادة ومفاوضات طويلة، توصل العراق ومجموعة «توتال إنرجي» الفرنسية العملاقة إلى اتفاق لتنفيذ استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار أعلن عنه في 2021 بعد ان وافق على تخفيض حصته التي كان متمسكا بها ،ويهدف الاتفاق بشكل خاص إلى تحسين شبكة كهرباء متداعية تسبب أنقطاع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يخفض حصته لتمر أكبر صفقة مشاريع مع مجموعة فرنسية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يخفض حصته لتمر أكبر صفقة مشاريع مع مجموعة فرنسية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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