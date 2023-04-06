التخلف‭ ‬والذكاء‭..‬ الاصطناعيان

2023/04/06 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ قفزات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬السريعة‭ ‬مذهلة،‭ ‬وبات‭ ‬المرء‭ ‬يتوقع‭ ‬انّ‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يراه‭ ‬أو‭ ‬يستخدمه‭ ‬أو‭ ‬يتعامل‭ ‬معه‭ ‬هو‭ ‬صناعة‭ ‬ذكية‭ ‬،‭ ‬تشبه‭ ‬طفرة‭ ‬وراثية‭ ‬عملاقة‭ ‬تتغير‭ ‬فيها‭ ‬المقاييس‭ ‬والابعاد‭ ‬والدلالات‭ .‬ العالم‭ ‬المتقدم‭ ‬الأقرب‭ ‬الى‭ ‬هذه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الخارقة‭ ‬والذي‭ ‬استخدمها‭ ‬في‭ ‬صناعات‭ ‬دقيقة‭ ‬لمجالات‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬الطب‭ ‬الى‭ ‬الجراحة‭ ‬والهندسة‭ ‬والتحقيقات‭ […]

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