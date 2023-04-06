2023/04/06 | 01:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام قفزات الذكاء الاصطناعي السريعة مذهلة، وبات المرء يتوقع انّ كل ما يراه أو يستخدمه أو يتعامل معه هو صناعة ذكية ، تشبه طفرة وراثية عملاقة تتغير فيها المقاييس والابعاد والدلالات . العالم المتقدم الأقرب الى هذه التكنولوجيا الخارقة والذي استخدمها في صناعات دقيقة لمجالات مختلفة من الطب الى الجراحة والهندسة والتحقيقات […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخلف والذكاء.. الاصطناعيان) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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