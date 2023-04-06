2023/04/06 | 01:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إردوغان:إسرائيل تجاوزت الخط الأحمر القدس-(أ ف ب) غزة – إسطنبول – الزمان بعد ادانات عربية ودولية، عاد الهدوء إلى الحرم القدسي بعد صدامات عنيفة جرت ليلا بين مصلين فلسطينيين والشرطة الاسرائيلية التي اعتقلت مئات منهم، بعد اقتحام الباحة من قبل يهود عشية عيد الفصح الذي يحتفلون به الأربعاء. وجاءت هذه المواجهات في أجواء […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هدوء في الحرم القدسي وغارات إسرائيلية ترد على صواريخ حماس) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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