هدوء‭ ‬في‭ ‬الحرم‭ ‬القدسي‭ ‬وغارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬ترد‭ ‬على‭ ‬صواريخ‭ ‬حماس

2023/04/06 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إردوغان‭:‬إسرائيل‭ ‬تجاوزت‭ ‬الخط‭ ‬الأحمر القدس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬غزة‭ – ‬إسطنبول‭ – ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬بعد‭ ‬ادانات‭ ‬عربية‭ ‬ودولية،‭ ‬عاد‭ ‬الهدوء‭ ‬إلى‭ ‬الحرم‭ ‬القدسي‭ ‬بعد‭ ‬صدامات‭ ‬عنيفة‭ ‬جرت‭ ‬ليلا‭ ‬بين‭ ‬مصلين‭ ‬فلسطينيين‭ ‬والشرطة‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬اعتقلت‭ ‬مئات‭ ‬منهم،‭ ‬بعد‭ ‬اقتحام‭ ‬الباحة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬يهود‭ ‬عشية‭ ‬عيد‭ ‬الفصح‭ ‬الذي‭ ‬يحتفلون‭ ‬به‭ ‬الأربعاء‭.‬ وجاءت‭ ‬هذه‭ ‬المواجهات‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ […]

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