2023/04/06 | 01:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



نائب عن الفتح النيابية يتحدث عن مثلث الموت ويدعو الى عدم التسرع في عودة النازحين إليه المركز الخبري الوطني.

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