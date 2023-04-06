2023/04/06 | 01:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال شهود عيان، لشبكة CNN، إن "القوات الإسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى مرة أخرى في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء أثناء الصلاة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شهود عيان لـCNN: قوات إسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى مجددا مساء الأربعاء) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شهود عيان لـCNN: قوات إسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى مجددا مساء الأربعاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).