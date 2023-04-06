مجلس الخدمة يعلن إعادة فتح النظام الخاص بمنح الكودات وتحديث البيانات الخاص بالطلبة الأوائل وحملة الشهادات العليا

2023/04/06 | 02:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن مجلس الخدمة العامة ، اليوم الاربعاء، عادة فتح النظام الخاص بمنح الكودات وتحديث البيانات الخاص بالطلبة الأوائل وحملة الشهادات العليا.وذكر بيان للمجلس تلقته ايرث نيوز ” الطلبة الأوائل وحملة الشهادات العليا من المشمولين بقانوني (59 و67 لسنة 2017) قام مجلس الخدمة العامة الاتحادي بالتعاون مع شركائه (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، […]

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