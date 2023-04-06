2023/04/06 | 03:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قاد الفرنسي كريم بنزيما فريقه ريال مدريد، لانتصار عريض بنتيجة (4-0) خلال مواجهة الغريم التقليدي برشلونة، مساء اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، في معقل البلوجرانا “سبوتيفاي كامب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ريال مدريد يسحق برشلونة برباعية نظيفة ويتأهل إلى نهائي كأس ملك المركز الخبري الوطني.

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