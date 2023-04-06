ريال مدريد يهدم كامب نو على رأس برشلونة

2023/04/06 | 03:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاد الفرنسي كريم بنزيما فريقه ريال

مدريد، لانتصار عريض بنتيجة (4-0) خلال

مواجهة الغريم التقليدي برشلونة، مساء

امس الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس

ملك إسبانيا، في معقل البلوجرانا

"سبوتيفاي كامب نو".

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