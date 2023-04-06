بحضور المرجع الفياض :افتتاح (مصلى السيد السيستاني) في النجف الاشرف

2023/04/06 | 03:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح في مدينة النجف الاشرف المصلى

الذي يحمل اسم(مصلى السيد علي الحسيني

السيستاني) والذي تبلغ مساحته ٧٠٠ متر

مربع ليحتضن الدروس والمباحثات العلمية

لطلاب الحوزة فضلاً عن إقامة صلاة

الجماعة للفرائض اليو

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