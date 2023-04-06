2023/04/06 | 04:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهر الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، في مقر الشرطة الاتحادية، الأربعاء، للإدلاء بشهادته في تحقيق بشأن مجوهرات وهدايا قدمها العاهل السعودي له ولزوجته في عام 2021 حين كان لا يزال يشغل منصبه الرئاسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بولسونارو يشهد في فضيحة بشأن هدية مجوهرات سعودية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بولسونارو يشهد في فضيحة بشأن هدية مجوهرات سعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).