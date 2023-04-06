تحرك عربي لعقد اجتماع مغلق في مجلس الأمن بشأن المسجد الأقصى

2023/04/06 | 04:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعت الإمارات الشراكة مع الصين إلى عقد اجتماع مغلق في مجلس الأمن، لمناقشة التطورات الأخيرة الحاصلة في المسجد الأقصى.وقال حساب بعثة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة على تويتر: “دعت دولة الإمارات بالشراكة مع الصين إلى عقد اجتماع مغلق، لمناقشة التطورات الأخيرة المقلقة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديداً اقتحام المسجد الأقصى المبارك”.وكانت […]

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