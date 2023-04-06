عودة الهدوء إلى القدس.. وإدانات للعنف في المسجد الأقصى 

2023/04/06 | 05:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعدت الإدانات الدولية والعربية، الأربعاء، في أعقاب أعمال العنف التي اندلعت في باحات المسجد الأقصى إثر تدخل الشرطة الإسرائيلية لطرد مصلين فلسطينيين في ذروة موسم الأعياد الدينية.

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