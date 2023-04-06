تحليل.. إذا أدين ترامب هل يمكنه الترشح للرئاسة قانونيا؟ وهل الحرس الرئاسي سيرافقه بالسجن؟

2023/04/06 | 06:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت لائحة الاتهام الموجهة ضد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في سابقة هي الأولى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية يحاكم فيها رئيس سابق أو حالي، موجة واسعة من الأسئلة والتكهنات حول معنى ذلك خصوصا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية 2024 ومستقبل ترامب بالترشح

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