قوى الحرية والتغيير تدعو لتظاهرات في السودان

2023/04/06 | 06:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت "قوى الحرية والتغيير" السودانيةكل قوى الثورة المدنية والسياسية والأجسام المهنية والنقابية ولجان المقاومة عموماً ومنسوبي مكونات الحرية والتغيير إلى التظاهر يوم السادس من أبريل.

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