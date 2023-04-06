2023/04/06 | 07:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحركت السلطات التعليمية في السعودية إثر انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يشير فيه شخص إلى طفل نسيته المدرسة في الصف خارج وقت الدوام وإلى أنه كان ينادي لإخراجه من المكان.

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