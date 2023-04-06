تاريخ عيد الفطر 2023.. رئيس

2023/04/06 | 07:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، جاد القاضي، أنه ووفقا للحسابات الفلكية فإن تاريخ عيد الفطر 2023 وغرة شهر شوال للعام الهجري الحالي 1444 ستكون يوم الجمعة الموافق 21 أبريل الجاري وعدته 30 يوما.

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