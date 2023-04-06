الكويت.. إبعاد 9 آلاف وافد خلال 3 أشهر وجنسية عربية تحتل المرتبة الرابعة

2023/04/06 | 08:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبعدت السلطات الأمنية الكويتية 9 آلاف وافد من عدة جنسيات إلى بلدانهم بينهم نحو 4000 امرأة، وذلك منذ بداية العام الحالي 2023، وحتى نهاية مارس الماضي.

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