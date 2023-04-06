الموسيقار العراقي عباس جميل الشيخلي

2023/04/06 | 08:42 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولد بكربلاء عام 1927 ونشأ ببغداد، التحق بالجيش وعمل ضابطا ثم معلما للرياضيات واللغتين العربية والإنجليزية، تقاعد من الجيش بدعم من رئيس الوزراء نوري السعيد، وتفرغ للفن، فلحن وغنى أشهر الأغاني العراقية.

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