بالفيديو.. وزير خارجية السعودية يلتقي نظيره الإيراني في بكين

2023/04/06 | 08:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان في العاصمة الصينية، بكين، الخميس.

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